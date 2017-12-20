/ Гол Мозякина после травмы принес «Магнитке» очко в матче с «Витязем»

«Сталевары» уступили в Подольске по буллитам.

Вчера, 19 декабря, магнитогорский «Металлург» прервал свою победную серию, уступив в Подольске «Витязю» по буллитам 1:2. Не помогло «сталеварам» даже возвращение после травмы главного голеадора — Сергея Мозякина. Капитан «Магнитки» сразу же отметился заброшенной шайбой, на 43-й минуте он реализовал большинство, бросив над плечом голкипера Игоря Сапрыкина. Этот гол стал для Мозякина 300-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

На 52-й минуте хозяевам удалось сравнять счет. Подольчане реализовали удаление Алексея Береглазова, наказанного за выброс шайбы. Гол забил Борн Рендулич. Больше шайб ни в основное время, ни в овертайме заброшено не было, а по буллитам сильнее оказались хозяева. Единственную попытку реализовал Алексей Копейкин.

Обидное поражение. Мы должны уметь играть правильно, ведя в счете всю игру. Не обнадеживает, что этот матч случился после паузы. Ребята тренировались неделю, семеро игроков у нас были в сборных, они немного подустали. Есть над чем задуматься и над чем поработать. — прокомментировал после матча и.о. главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов.

Следующий матч «Магнитка» проведет 21 декабря в Москве против ЦСКА.

