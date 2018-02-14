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/ Подросток и его мама до смерти надышались угарным газом в Чесменском районе

Подросток и его мама до смерти надышались угарным газом в Чесменском районе

Разбираться в их гибели будут следователи.
сегодня в 11:29
  |  Происшествия

Обстоятельства семейной трагедии устанавливают следователи Чесменского района. Утром 13 февраля в поселке Новый путь нашли тела 53-летней женщины и ее 14-летнего сына. Подросток и мама находились в своем доме. Предварительная версия их смерти — отравление угарным газом. Он заполнил дом, потому что вентиляция газового отопления перестала работать.

Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обстоятельства произошедшего установят следователи. Когда проверка завершится, по ее результатам примут процессуальное решение.

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