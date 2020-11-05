В Челябинске решили все экстренные вопросы по ликвидации последствий взрыва в ГБ № 2

Оперативный штаб подвел итоги работы.

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В Челябинске на оперативном штабе по ликвидации последствий взрыва в городской больнице № 2 подвели итоги работы. Все вопросы, требующие экстренного вмешательства, были решены. Работа по восстановлению объектов ведется в штатном режиме.

«В доме по проспекту Ленина, 82а заменены все окна, со следующей недели начнётся ремонт и остекление балконов. В больнице продолжается установка окон и демонтажные работы во внутренних помещениях», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что взрыв кислородных баллонов прогремел в ГБ № 2 Челябинска 31 октября. Пациенты были эвакуированы и размещены в других медицинских учреждениях города.