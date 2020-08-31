Двое пострадали в столкновении «ГАЗели» и двух иномарок в Челябинске

Тройное ДТП произошло в Ленинском районе города.

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Два пассажира пострадали в результате столкновения «ГАЗели» и двух иномарок в Челябинске. ДТП произошло в 18:20 возле дома 103 А по улице Новороссийская.

«Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди для поворота налево автомобилем „Тойота“, который продвинулся вперед и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем „Киа“», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате аварии пострадали два человека. Травмы получили 26-летний и 38-летний пассажиры «ГАЗели».