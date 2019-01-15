/ Президент РФ обсудит с правительством причины взрывов в жилых домах



По мнению экспертов, трагедий можно было бы избежать.

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет заседание с членами правительства, на котором рассмотрят причины взрывов, приведших к трагедиям в Магнитогорске и Шахтах. Обсуждение пройдет 16 января, сообщает газета Известия. Эту информацию подтвердили в аппарате губернатора Ростовской области и региональном МЧС.

Как сообщают эксперты, причиной взрывов якобы могло стать оборудование, которое давно не проходило проверку. Так, трагедии можно было бы избежать, если относиться к техническому оснащению внимательнее.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске прогремел взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов достали тела 39 погибших людей, еще шесть найденных человек удалось спасти.

А утром 14 января 2019 года в Шахтах (Ростовская область) произошел взрыв бытового газа. Один человек погиб, еще семеро спасены. Судьба четырех человек остается неизвестной.