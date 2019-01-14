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/ 9 и 10 подъезды дома в Магнитогорске, где прогремел взрыв, расселят

9 и 10 подъезды дома в Магнитогорске, где прогремел взрыв, расселят

Пока ведутся демонтажные работы, жителям рекомендовано съехать из дома №164.
сегодня в 17:57
  |  Общество

Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев после визита в Магнитогорск поддержал инициативу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о расселении подъездов 9 и 10 дома № 164.

Всё время с момента трагедии в Магнитогорске мы ощущали внимание и поддержку руководства страны. Президент России Владимир Владимирович Путин лично выезжал на место трагедии, провел оперативное совещание, навестил пострадавших. На прошлой неделе (в среду) в режиме видеоконференции я доложил по ситуации премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву. В субботу 12 января в Магнитогорск приезжал министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Владимирович Якушев. Министр поддержал наше решение: судьба дома будет окончательно решена после проведения демонтажа двух подъездов и получения результатов технической экспертизы состояния здания. — отметил глава региона.

Владимир Якушев осмотрел место трагедии, прослушал доклады руководителя «Магнитогорского гипромеза» и директора предприятия «РВС», которые сейчас занимаются демонтажем подъездов 7 и 8. Министр строительства и ЖКХ провел совещание, на котором обсудили меры поддержки гражданам, которые потеряли свои квартиры во время обрушения подъезда, а также возложил цветы к стихийному мемориалу, организованному жителями города.

Несмотря на праздники, очень оперативно правительство Челябинской области отработало в экстренной ситуации. Была оказана вся необходимая помощь, деньги доведены до пострадавших и членов их семей. С первого момента, как был подан сигнал, ситуация находилась на контроле федерального центра, — подчеркнул Владимир Якушев. — Мы поддерживаем позицию региона, 9 и 10 подъезды тоже надо расселить на время демонтажных работ. Наша задача — в фазе ликвидации последствий работать аккуратно, технически грамотно и безопасно. — рассказал Владимир Якушев.

Кроме того, министр отметил, что после того, как закончится демонтаж подъездов, будет проведено полноценное обследование здания. Судьбу дома будут решать только после проведения всех экспертиз.

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