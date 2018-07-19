/ Следствие: «Он ударил ее молотком по голове»

Подозреваемый в убийстве эмигрантки из США рассказал, как совершал преступление.

24-летний житель Магнитогорска, которому сегодня, 19 июля, предъявили обвинение в убийстве 29-летней девушки, признал свою вину и рассказал о том, что толкнуло его на преступление. Молодой человек пояснил, что в последнее время погряз в долгах и кредитах. Легально заработать необходимую сумму денег у него не получалось, тогда у магнитогорца и появилась первая мысль нажиться на продаже авто.

Ему нужно было погасить кредиты. Он собирался продать машину по запчастям, чтобы оплатить свои долги. — пояснила помощник прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска Альбина Бурьян.

Чтобы завладеть иномаркой, молодой человек, по версии следствия, вечером 16 июля под предлогом покупки машины заманил собственницу автомобиля в автосервис. Он ударил ее молотком по голове, а после этого вывез в безлюдное место.

Ближайшие два месяца магнитогорец проведет в СИЗО. Такое решение принял суд, учитывая тот факт, что мужчина может скрыться или препятствовать производству уголовного дела, если останется на свободе. Сам он против такой меры не возражал. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД.

С погибшей в Магнитогорске простились сегодня, 19 июля. Последнее время вместе с мужем и двухлетним сыном она жила в США, а домой вернулась, чтобы погостить у родителей, попутно решив продать автомобиль, который не использовался из-за переезда. Вечером 16 июля она перестала выходить на связь после того, как отправилась на встречу с потенциальным покупателем. Тревогу начали бить родственники, на поиски вышли волонтеры и полиция. На следующий день, 17 июля, стало известно, что она была убита. В этот же день по подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего магнитогорца.

В Челябинской области 24-летнему жителю Магнитогорска предъявлено обвинение по статьям «убийство лица из корыстных побуждений», «разбой совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей». — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Друзья и знакомые погибшей оставили на ее странице в социальных сетях десятки сообщений с соболезнованиями. О ней отзываются как о позитивной и жизнерадостной девушке. Она успевала участвовать в конкурсах красоты, будучи мамой маленького ребенка.

Расследование преступление продолжается. Специалистам предстоит продолжить опрос свидетелей и осмотр места происшествия.