Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.9 +0.46 73.13 -0.11
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Следствие: «Он ударил ее молотком по голове»

Следствие: «Он ударил ее молотком по голове»

Подозреваемый в убийстве эмигрантки из США рассказал, как совершал преступление.
сегодня в 16:27
  |  Происшествия

24-летний житель Магнитогорска, которому сегодня, 19 июля, предъявили обвинение в убийстве 29-летней девушки, признал свою вину и рассказал о том, что толкнуло его на преступление. Молодой человек пояснил, что в последнее время погряз в долгах и кредитах. Легально заработать необходимую сумму денег у него не получалось, тогда у магнитогорца и появилась первая мысль нажиться на продаже авто.

Ему нужно было погасить кредиты. Он собирался продать машину по запчастям, чтобы оплатить свои долги. — пояснила помощник прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска Альбина Бурьян.

Чтобы завладеть иномаркой, молодой человек, по версии следствия, вечером 16 июля под предлогом покупки машины заманил собственницу автомобиля в автосервис. Он ударил ее молотком по голове, а после этого вывез в безлюдное место.

Ближайшие два месяца магнитогорец проведет в СИЗО. Такое решение принял суд, учитывая тот факт, что мужчина может скрыться или препятствовать производству уголовного дела, если останется на свободе. Сам он против такой меры не возражал. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД.

С погибшей в Магнитогорске простились сегодня, 19 июля. Последнее время вместе с мужем и двухлетним сыном она жила в США, а домой вернулась, чтобы погостить у родителей, попутно решив продать автомобиль, который не использовался из-за переезда. Вечером 16 июля она перестала выходить на связь после того, как отправилась на встречу с потенциальным покупателем. Тревогу начали бить родственники, на поиски вышли волонтеры и полиция. На следующий день, 17 июля, стало известно, что она была убита. В этот же день по подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего магнитогорца.

В Челябинской области 24-летнему жителю Магнитогорска предъявлено обвинение по статьям «убийство лица из корыстных побуждений», «разбой совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей». — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Друзья и знакомые погибшей оставили на ее странице в социальных сетях десятки сообщений с соболезнованиями. О ней отзываются как о позитивной и жизнерадостной девушке. Она успевала участвовать в конкурсах красоты, будучи мамой маленького ребенка.

Расследование преступление продолжается. Специалистам предстоит продолжить опрос свидетелей и осмотр места происшествия.

Происшествия
Криминалисты осмотрели автомобиль, который мог стать главным мотивом убийства женщины в Магнитогорске. Видео.
  
вчера в 20:52
Криминалисты осмотрели автомобиль, который мог стать главным мотивом убийства женщины в Магнитогорске. Видео.
Происшествия
Подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее дочери в Карталах задержан
вчера в 12:01
Подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее дочери в Карталах задержан
Происшествия
Устроивший резню на ЧТЗ пойдет под суд за двойное убийство и хранение наркотиков
29.06.2018
Устроивший резню на ЧТЗ пойдет под суд за двойное убийство и хранение наркотиков
Общество
Подозреваемых в убийстве магнитогорского предпринимателя отправили под стражу
28.05.2018
Подозреваемых в убийстве магнитогорского предпринимателя отправили под стражу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем
сегодня в 17:20
Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем
Политика
Борис Дубровский обсудил с депутатом Госдумы проблемы южноуральских дольщиков
сегодня в 16:44
Борис Дубровский обсудил с депутатом Госдумы проблемы южноуральских дольщиков
Общество
Ремонт на оживленном участке проспекта Победы создаст сложности для автомобилистов
сегодня в 16:40
Ремонт на оживленном участке проспекта Победы создаст сложности для автомобилистов
Хоккей
Глинкин: «Было непривычно играть против челябинского клуба»
сегодня в 16:35
Глинкин: «Было непривычно играть против челябинского клуба»
Происшествия
Следствие: «Он ударил ее молотком по голове»
сегодня в 16:27
Следствие: «Он ударил ее молотком по голове»
Общество
Госдума продлила обсуждение законопроекта об изменении пенсионного возраста
сегодня в 16:09
Госдума продлила обсуждение законопроекта об изменении пенсионного возраста
Хоккей
Генеральный менеджер «Трактора»: «Они понимают друг друга с полуслова»
сегодня в 15:55
Генеральный менеджер «Трактора»: «Они понимают друг друга с полуслова»
Общество
Верблюд, метеорит или Танкоград? Символ Челябинска выбирают интернет-пользователи
сегодня в 15:30
Верблюд, метеорит или Танкоград? Символ Челябинска выбирают интернет-пользователи
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6