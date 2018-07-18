/ Криминалисты осмотрели автомобиль, который мог стать главным мотивом убийства женщины в Магнитогорске. Видео.

С иномарки сняли отпечатки пальцев.

Обстоятельства убийства 29-летней женщины в Магнитогорске продолжают устанавливать сотрудники правоохранительных органов. Автомобиль, который мог стать главной причиной жестокой расправы, тщательно осмотрели криминалисты.

На кадрах видно, что с белой иномарки «Шкода Октавиа» уже сняли отпечатки пальцев.

Тем временем, родственники, друзья и знакомые готовятся к прощанию с убитой женщиной. Похороны состоятся в четверг, 19 июля. Об этом заявили родные погибшей. На ее странице в социальных сетях уже опубликованы десятки соболезнований от друзей и знакомых. Все они признаются: ушел из жизни самый позитивный человек.

Она никогда не унывала, с жаждой жизни, многое у нее получалось всегда, много что успевала. Она участвовала в конкурсе красоты, когда у нее был совсем еще маленький ребенок. Очень открытая девушка. Вокруг нее жизнь всегда кипела. Не верится, не передать словами, какое горе сейчас испытывают родители, друзья, близкие. — рассказала знакомая погибшей Екатерина Кузнецова.

В жестоком убийстве подозревают 24-летнего южноуральца, который связался с жертвой, представившись потенциальным покупателем того самого авто. Мужчина задержан, сейчас он находится под стражей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, 16 июля жительница Магнитогорска, которая последнее время вместе с мужем и двухлетним сыном проживала в США, а этим летом навещала на родине своих родителей, отправилась на встречу с покупателем ее автомобиля. Вскоре девушка перестала выходить на связь. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. На следующий день было обнаружено тело девушки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».