/ Магнитогорца ударили велосипедом после замечания о неаккуратной езде

Мужчина потерял сознание после нападения.

В Магнитогорске велосипедисту не понравилось замечание в его адрес, и он решил защитить себя кулаками. Как рассказали потерпевшие, 17 августа они шли по улице всей семьей: родители, маленький ребенок и родственник. Рядом с пешеходами ехал велосипедист. Он совершил неудачный маневр и едва не наехал на ребенка. Родители сделали ему замечание. Тогда, как рассказывают участники конфликта, велосипедист спрыгнул со своего транспортного средства и полез в драку.

Мы шли по улице Зеленый Лог. Я держала за руку ребенка, а муж был впереди. Велосипедист чуть не наехал на ребенка. На замечание в свой адрес отреагировал неадекватно и полез с кулаками. Кинулся на мужа с братом. Завязалась драка. Дерущихся в итоге разняли, вроде все закончилось мирно. — рассказала сайту «Первый областной» Марина Деданина.

Пешеходы отправились дальше. Они прошли немалое расстояние, когда услышали за собой все того же велосипедиста. Он, по словам участников столкновения, вызвал подмогу, догнал вместе с друзьями пешеходов, а потом взял свой велосипед и ударил им по голове мужчину — отца чуть не пострадавшего мальчика. После этого обидчики скрылись, а вот магнитогорцу потребовалась медицинская помощь. Он потерял сознание. На место вызвали «скорую» и полицию.

Вчера в отдел полиции Орджоникидзевский управления МВД России по городу Магнитогорску поступило сообщение о данном происшествии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. — подтвердили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Жена пострадавшего не готова мириться с произошедшим. Она надеется, что драчливого велосипедиста вычислят и накажут. А потому ищет свидетелей инцидента. По ее данным, не меньше 7 человек видели первую потасовку, один мужчина находился рядом в момент, когда в ход пошел велосипед.

Все, кто видел произошедшее, могут сообщить свой номер телефона и имя по телефону: 8 902 603 60 40. Сайт «Первый областной» передаст информацию супруге пострадавшего.