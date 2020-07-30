Миассец из Южноуральска представился женщиной и обокрал жителя Кунашакского района

О том, что его «подруга» — мошенник жертва узнала только от полицейских.

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В Южноуральске полицейские арестовали жителя Миасса, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина под видом женщины вымогал у жертвы деньги в социальных сетях.



Для преступных деяний миассец, который уже ранее был судим, завёл фейковую страничку. Там у 39-летнего подозреваемого завязалась переписка с жителем Кунашакского района. Постепенно, злоумышленник начал рассказывать подробности своей «жизни». Иногда переписка выходила за пределы онлайна, тогда миассцу помогала его знакомая, которая общалась с жертвой по телефону.

«В ходе общения он сообщил, что является матерью-одиночкой, дети болеют, в связи с чем просил иногда перевести ему денежные средства на лекарства детям, а для правдивости привлекал свою знакомую — жительницу города, 1978 года рождения, которая по телефону разговаривала с мужчиной. За несколько месяцев виртуальной связи потерпевший, 1988 года рождения, перевел своей „подруге“ около 10 тысяч рублей»,— рассказали «Первому областному» в ГУ МВД России по Челябинской области.

О том, что «подруга по переписке» оказалась мошенником житель Кунашакского района узнал только от полицейских. Тогда же мужчина решил написать заявление в полицию. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Мошенничество» УК РФ. За свои действия миассец может получить до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемый заключен под стражу за ранее совершенное преступление. Его знакомая находится под подпиской о невыезде.