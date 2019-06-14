/ Предполагаемого насильника в яркой кофте спугнули жители Челябинска

По словам горожан, мужчина пытался затащить прохожую в кусты.

В Металлургическом районе Челябинска прохожие смогли остановить предполагаемого насильника. Об этом сообщили в социальных сетях горожане. По их словам, утром 14 мая мужчина в яркой кофте напал на женщину на улице Черкасской, в районе реки Миасс.

Инцидент произошёл примерно в 10:30. Потащил в кусты, благо женщина заметила и побежала на помощь, когда её увидел, то отпустил. Будьте бдительны. — написали очевидцы в группе «Подслушано ЧМЗ».

Ни свидетели произошедшего, ни пострадавшая в полицию не обратились, однако по факту произошедшего организована проверка.

Сотрудники полиции проверят данную информацию. — прокомментировали сайту «Первый областной» в УМВД Челябинска.

Отметим, что сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям Челябинска и области, что свидетели или жертвы противоправных действий должны немедленно обращаться в органы внутренних дел с сообщением о случившемся.