/ На Урале пожизненно осудили серийного насильника

От действий Дмитрия Баласова пострадали 12 женщин.

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в серийных насилиях, разбоях и убийстве 48-летнего Дмитрия Баласова. Житель города Полевской признан виновным в изнасиловании и ограблении 12 женщин, одну из которых он убил.

Первое преступление Дмитрий Баласов совершил в 1992 году. После этого мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, однако он продолжил совершать преступления после выхода из тюрьмы в 2009 году.

Задержать злоумышленника правоохранительным органам удалось лишь в январе 2018 года. Мужчина пытался покинуть страну. Свою вину подсудимый признал частично. Тем не менее, совокупностью представленных суду доказательств, вина Баласова была доказана. Свердловский областной суд признал Дмитрия Баласова виновным в серии разбойных нападений, изнасиловании, покушении на изнасилование, насильственных действиях сексуального характера, разбойных нападениях, убийстве и покушении на убийство. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе свердловском областном суде.

Осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание Дмитрий Баласов будет в колонии особого режима.