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/ На 50-летнюю женщину в челябинском парке напал насильник

На 50-летнюю женщину в челябинском парке напал насильник

Подозреваемый оказался причастен и к другим преступлениям.
сегодня в 13:57
  |  Происшествия

В парке Тищенко в Металлургическом районе совершено нападение на 50-летнюю женщину. Инцидент произошел вечером 4 мая. Как сообщалось ранее, остановить нападавшего помог молодой человек, который проходил мимо. Задержанным оказался 28-летний ранее несудимый челябинец.

По данному факту Следственным отделом по Металлургическому району СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками отдела полиции «Металлургический». — пояснили в УМВД России по Челябинску.

Полицейским удалось выяснить, что задержанный челябинец причастен к еще одному подобному преступлению в Металлургическом районе в прошлом году. Так у правоохранителей появились основания полагать, что в его послужном списке могут оказаться и другие такие правонарушения.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемого, или был свидетелем таких преступлений, просят сообщить в полицию по телефонам 735−20−03, 8−905−832−64−29, либо 02 (с сотового телефона 102). Конфиденциальность гарантируется.

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