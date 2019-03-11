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/ Потасовка полицейских с горожанами в Челябинске попала на видео

Потасовка полицейских с горожанами в Челябинске попала на видео

Запись инцидента появилась накануне в социальных сетях.
сегодня в 10:11
  |  Происшествия

Инцидент с участием сотрудников полиции произошел в ночь с 8 на 9 марта в Челябинске. Один из сотрудников ППС в грубой форме общался с мужчиной в гражданском, используя при этом ненормативную лексику. Видеозапись происшествия попала в сеть, ее выложил на своей странице во «Вконтакте» правозащитник Александр Долгушин. Кроме того, по информации мужчины, полицейские находились в состоянии алкогольного опьянения.

Так, двое сотрудников ППС в состоянии алкогольного опьянения будучи одетыми в форменную одежду сотрудников МВД ввязались в словесную перепалку с прохожим, публично выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок, а так же с немотивированным применением физической силы по отношению к гражданскому лицу. После этого один из сотрудников пытался забрать телефон у очевидца происшествия, а так же угрожал ему. Что и вынудило очевидца события, боясь мести оборотней в погонах, обратиться ко мне, как к общественному деятелю с просьбой о помощи. — написал на своей странице правозащитник Александр Долгушин.

Видеозапись инцидента прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также, на достоверность проверяется вся поступившая информация.

Информация проверяется на соответствие действительности, вся обстоятельства инцидента будут установлены. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сам же правозащитник пообещал в ближайшее время подготовить обращение на имя начальника областного ГУ МВД для принятия соответствующих мер. По мнению Александра Долгушина, сотрудники ППС своими действиями дискредитируют образ полицейского.

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Комментарии

luaz2004
17:55, 11.03.2019
Почему Российские а не Челябинские ,есть конкретный город что на всех валить.

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