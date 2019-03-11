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/ В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали конфликт сотрудника ППС с челябинцем

В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали конфликт сотрудника ППС с челябинцем

По факту случившегося проводится проверка.
сегодня в 18:29
  |  Происшествия

В ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировали потасовку сотрудников патрульно-постовой службы с жителями Челябинска. В ведомстве подтвердили, что на видео действительно запечатлены сотрудники полиции, которые в утреннее время субботы, 9 марта, находились в Тракторозаводском районе областной столицы.

Полицейские в утреннее время 9 марта текущего года находились в Тракторозаводском районе сразу после окончания несения службы, в связи с чем были одеты в форменное обмундирование. В настоящее время на момент проверки факт алкогольного опьянения полицейских не нашел своего подтверждения. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

В ведомстве подчеркивают, что проверка по данному инциденту продолжается.

Напомним, инцидент с участием сотрудников ППС и жителей Челябинска произошел на ЧТЗ в ночь с 8 на 9 марта. Один из сотрудников полиции в грубой форме общался с мужчиной в гражданском. При этом он использовал ненормативную лексику. По версии правозащитника Александра Долгушина, который и выложил видеозапись в сеть, полицейские дискредитировали образ стража правопорядка. Также Александр Долгушин планирует подготовить обращение на имя начальника областного МВД.

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