Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.08 +0.12 74.29 -0.28
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
+1 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Полиция Челябинской области подвела итоги спецоперации «Канал-Центр»

Полиция Челябинской области подвела итоги спецоперации «Канал-Центр»

В ходе мероприятия было выявлено 81 наркопреступление.
сегодня в 14:42
  |  Общество

На территории Челябинской области завершилась специальная международная антинаркотическая операция под названием «Канал-Центр», целью которой было пресечение поступления новых психоактивных веществ и синтетических наркотиков из Юго-восточной Азии и Европы. А также прекурсовров в Афганистан и другие регионы, на территориях которых находится производство наркотиков. Также сотрудники полиции выявляли и пресекали деятельность подпольных лабораторий.

Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка вместе с коллегами из управления ГИБДД и центра кинологической службы при поддержке ведомственного спецподразделения обеспечивали усиленный пропускной контроль на въездах в крупные населенные пункты.

Всего в ходе операции выявлено 81 наркопреступление. Задержано 45 лиц, 2 из которых находились в розыске за незаконный оборот наркотиков. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейскими было изъято более 2.5 килограмм наркотических средств и сильнодействующих веществ, 23 единицы огнестрельного оружия, 125 боеприпасов. По всем фактам приняты процессуальные решения.

Происшествия
Потасовка полицейских с горожанами в Челябинске попала на видео
вчера в 10:11
Потасовка полицейских с горожанами в Челябинске попала на видео
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали мужчину с крупной партией наркотиков
07.03.2019
Полицейские Челябинска задержали мужчину с крупной партией наркотиков
Общество
Южноуральские полицейские провели флешмоб, приуроченный к Международному женскому дню
07.03.2019
Южноуральские полицейские провели флешмоб, приуроченный к Международному женскому дню
Происшествия
Железнодорожника подозреваемого в мошенничестве задержали сотрудники транспортной полиции
06.03.2019
Железнодорожника подозреваемого в мошенничестве задержали сотрудники транспортной полиции
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Снежинске
сегодня в 18:14
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Снежинске
Общество
Борис Дубровский с рабочим визитом посетил новый детский сад в Снежинске
сегодня в 17:55
Борис Дубровский с рабочим визитом посетил новый детский сад в Снежинске
Происшествия
Следственный комитет проверит управляющую компанию, обслуживающую дом в Симе
сегодня в 17:50
Следственный комитет проверит управляющую компанию, обслуживающую дом в Симе
Происшествия
Южноуральца, убившего мужчину в кафе, разыскивает полиция
сегодня в 17:38
Южноуральца, убившего мужчину в кафе, разыскивает полиция
Происшествия
В администрации Сима прокомментировали гибель местной жительницы
сегодня в 17:05
В администрации Сима прокомментировали гибель местной жительницы
Происшествия
Упавшая с крыши ледяная глыба стала причиной гибели жительницы Сима
сегодня в 16:37
Упавшая с крыши ледяная глыба стала причиной гибели жительницы Сима
Общество
Огромный кит перепугал Федора Конюхова
сегодня в 16:16
Огромный кит перепугал Федора Конюхова
Культура
Школы искусств Южного Урала получат пианино от президента
сегодня в 16:06
Школы искусств Южного Урала получат пианино от президента
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6