/ Полиция Челябинской области подвела итоги спецоперации «Канал-Центр»

В ходе мероприятия было выявлено 81 наркопреступление.

На территории Челябинской области завершилась специальная международная антинаркотическая операция под названием «Канал-Центр», целью которой было пресечение поступления новых психоактивных веществ и синтетических наркотиков из Юго-восточной Азии и Европы. А также прекурсовров в Афганистан и другие регионы, на территориях которых находится производство наркотиков. Также сотрудники полиции выявляли и пресекали деятельность подпольных лабораторий.

Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка вместе с коллегами из управления ГИБДД и центра кинологической службы при поддержке ведомственного спецподразделения обеспечивали усиленный пропускной контроль на въездах в крупные населенные пункты.

Всего в ходе операции выявлено 81 наркопреступление. Задержано 45 лиц, 2 из которых находились в розыске за незаконный оборот наркотиков. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейскими было изъято более 2.5 килограмм наркотических средств и сильнодействующих веществ, 23 единицы огнестрельного оружия, 125 боеприпасов. По всем фактам приняты процессуальные решения.