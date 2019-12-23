Пожизненный срок грозит троим наркоторговцам из Челябинска

Задержали их, когда они делали закладки на территории города.

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Троих мужчин 1988, 1998 и 1997 годов рождения задержали сотрудники 13 отдела госнаркоконтроля при поддержке спецотряда «Гром». Двое из них оказались гостями из ближнего зарубежья. В ходе разработки банды полицейские выяснили, что они продавали наркотики через тайники-закладки, на них и попались. В момент задержания с собой у них оказалось 11,88 грамма героина.

Эта масса оказалось не всем запасом наркоторговцев. В их доме оперативники обнаружили еще 5,7 кг неизвестного вещества. Экспертиза показала, что это также был героин. Наркотик был расфасован в 2250 свертков. Кроме того, полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, весы и материал для упаковки.

«По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта „г“ частями 4, 5 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — сообщила Ольга Штерк начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам одного из зарубежных гостей, он приехал в страну, чтобы работать на автомойке в Екатеринбурге, но не смог устроиться. Тогда знакомый предложил ему заработок. Задержанный также рассказал, что его привозили в две квартиры, где хранились крупные объемы героина.

За организацию такого незаконного бизнеса мужчины могут отправиться за решетку до конца жизни. Сейчас они арестованы время следствия проведут в СИЗО.