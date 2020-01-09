Наркозавод, производивший по 200 кг веществ в месяц, «накрыли» под Челябинком

В лаборатории было дорогое оборудование, охрана, видеонаблюдение.

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Правоохранительные органы в Челябинской области обнаружили и прекратили деятельность настоящего «завода» по изготовлению наркотиков. В месяц данное предприятие производило более 200 килограммов запрещённых веществ. Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков удалось изъять более 55 килограммов готовой «синтетики». Помимо этого, они обнаружили 2,7 тонны веществ, благодаря которым можно было изготовить почти 300 кило незаконного товара.

На организацию своего «предприятия» преступники не поскупились.

«Лаборатория была оборудована современным комплексом охраны и видеоконтроля, датчиками движения, специальной системой вентиляции и фильтрации воздуха, автономным отоплением, водоснабжением и освещением, использовалось дорогостоящее промышленное лабораторное оборудование и посуда. Предварительно установлено, что сбыт запрещенных веществ осуществлялся посредством теневого сегмента Интернета», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый в создании «завода» иностранный гражданин находился в федеральном розыске и уже задержан. Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция разыскивает его возможных сообщников. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».