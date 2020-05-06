Пожилые супруги утонули во время рыбалки на Южном Урале

Следственный комитет проводит проверку.

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Трагедия произошла вблизи поселка Нижний Атлян в минувшие выходные. Третьего мая на водоеме были найдены мертвыми пожилые мужчина и женщина. При этом признаков криминальной смерти на их телах правоохранители не обнаружили.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, супруги утонули во время рыбалки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Точные причины смерти и обстоятельства произошедшего установит судебно-медицинское исследование.