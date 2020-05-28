Обнаружили на глубине 12 метров: автоледи вместе с машиной слетела в карьер под Кыштымом

Молодая женщина не смогла открыть двери и окна легковушки.

Послушать 00:00

Тело 30-летней женщины подняли со дня карьера в Вишневогорске утром 28 мая. На месте работали спасатели Кыштымского отряда областной службы спасения.

Трагедия произошла ночью: автоледи за рулем «шестерки» вместе со своим приятелем приехала на берег карьера. Спутник отлучился на пару минут, а когда вернулся, легковушка вместе с хозяйкой стремительно катилась вниз.

«Машина носом ушла под воду и начала погружаться, попытки молодой женщины открыть двери или окна не увенчались успехом. Вместе с автомобилем она ушла под воду. Водолаз обнаружил жигули на глубине 12 метров, погибшая находилась на заднем сидении, где на какое-то время образовался воздушный карман», — рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Тело погибшей подняли на сушу и передали полиции.