Пенсионер утонул в озере в Аргаяшском районе

Тело погибшего из воды достали спасатели.

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14 мая на озере Кумкуль в Аргаяшском районе спасатели извлекли из воды тело 63-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной смерти пенсионера стал несчастный случай во время рыбалки.

«В 15:00, спасатели Кытшымского отряда выезжали в Аргаяшский район на озеро Кумкуль, где на поверхности воды были обнаружены снасти рыбака, ушедшего на рыбалку в 7 утра. Мужчина 1957 г. р. был найден в 5 метрах от берега на глубине 3 метров при помощи „Кошек“», — сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

В обстоятельствах смерти предстоит разобраться следователям.