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/ В регионах начали запрещать продажу вейпов несовершеннолетним

В регионах начали запрещать продажу вейпов несовершеннолетним

Новые ограничения закрепили почти 30 субъектов.
сегодня в 17:51
  |  Общество

Власти регионов России начали устанавливать запреты на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Как сообщают «Известия», новые ограничения законодательно закрепили почти 30 субъектов. Это следует из изученных изданием нормативно-правовых актов.

Минимальное наказание для юридических лиц, нарушивших запрет, составляет 30 тысяч рублей (Бурятия), максимальное — 200 тысяч рублей (Пензенская область). На федеральном уровне ограничений продажи вейпов пока нет, но они крайне необходимы, считают эксперты. Некоторые из них полагают, что курение вейпа может вызвать у несовершеннолетних привычку к курению обычного табака. В минздраве Бурятии пояснили, что электронные сигареты так же вредны, как и обычные. А недостаточная информированность населения об этом влияет в первую очередь на молодежь, среди которой электронные системы доставки никотина особенно популярны. — сообщают «Известия».

В столичном регионе есть запрет лишь на вовлечение несовершеннолетних в процесс использования имитирующих курение устройств. Это значит, что нельзя предлагать и передавать эти продукты в руки детей и подростков. В этом случае вся ответственность лежит на продавце, который за нарушение заплатит максимум 5 тысяч рублей. Ответственность магазина как юридического лица в законе не предусмотрена.

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