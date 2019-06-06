Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.12 -0.04 73.37 -0.05
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Алкоголь и сигареты выбыли из топ-5 популярных товаров россиян

Алкоголь и сигареты выбыли из топ-5 популярных товаров россиян

Эксперты связывают это с ограничениями государства.
сегодня в 17:52
  |  Общество

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в топ-5 самых популярных товаров в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оператора данных «Такском». Уточняется, что в мае в пятерку популярных попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой. При этом в прошлом году табак и спиртное были в числе лидеров.

По мнению экспертов, эти изменения связаны с ограничительными мерами со стороны государства, в том числе и с помощью повышения цен. Влияние мог оказать и прошедший в 2018 году этап реформы контрольно-кассовой техники.

На «второй волне» онлайн-кассы подключили предприниматели, которые не торгуют такой продукцией. И доля продаж этих товаров в общей массе могла уменьшиться. — цитируют «Известия» руководитель коммерческого департамента компании «Такском» Константин Головкин.

Это подтверждает и официальная статистика. Жители России отказываются от табачных изделий и постепенно снижают потребление спиртного. По данным Минсельхоза, в прошлом году объем продаж сигарет упал на 15,7% — до 231,8 миллиардов штук. Такая тенденция продолжается уже несколько лет.


Общество
Глава Челябинска не увидел нарушений со стороны алкомаркетов в последние звонки
27.05.2019
Глава Челябинска не увидел нарушений со стороны алкомаркетов в последние звонки
Общество
Магазины оставили алкоголь в свободном доступе во время последних звонков
23.05.2019
Магазины оставили алкоголь в свободном доступе во время последних звонков
Происшествия
Неосторожное обращение с сигаретой привело к смерти жителя поселка Мирный
09.01.2019
Неосторожное обращение с сигаретой привело к смерти жителя поселка Мирный
Происшествия
Тысячи литров алкоголя и килограммы сигарет изъяли миасские полицейские
13.12.2018
Тысячи литров алкоголя и килограммы сигарет изъяли миасские полицейские
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Челябинец перевел на русский книгу о 100 невероятных футбольных байках
сегодня в 18:40
Челябинец перевел на русский книгу о 100 невероятных футбольных байках
Общество
Алкоголь и сигареты выбыли из топ-5 популярных товаров россиян
сегодня в 17:52
Алкоголь и сигареты выбыли из топ-5 популярных товаров россиян
Происшествия
В Челябинской области задержан инспектор ГИБДД и директор автошколы
сегодня в 17:51
В Челябинской области задержан инспектор ГИБДД и директор автошколы
Общество
Способ сдерживания цен на бензин предложили в ФАС
сегодня в 17:45
Способ сдерживания цен на бензин предложили в ФАС
Общество
Организаторы опубликовали программу Ильменского фестиваля
сегодня в 17:35
Организаторы опубликовали программу Ильменского фестиваля
Общество
В Челябинской области муж песней поздравил «Бабу-бомбу» с рождением ребенка
сегодня в 17:33
В Челябинской области муж песней поздравил «Бабу-бомбу» с рождением ребенка
Происшествия
Вожатую лагеря в Челябинской области признали виновной в смерти ребенка
сегодня в 17:01
Вожатую лагеря в Челябинской области признали виновной в смерти ребенка
Происшествия
Маленький котенок провел пять дней под торговым павильоном
сегодня в 16:56
Маленький котенок провел пять дней под торговым павильоном
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6