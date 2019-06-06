/ Алкоголь и сигареты выбыли из топ-5 популярных товаров россиян

Эксперты связывают это с ограничениями государства.

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в топ-5 самых популярных товаров в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оператора данных «Такском». Уточняется, что в мае в пятерку популярных попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой. При этом в прошлом году табак и спиртное были в числе лидеров.

По мнению экспертов, эти изменения связаны с ограничительными мерами со стороны государства, в том числе и с помощью повышения цен. Влияние мог оказать и прошедший в 2018 году этап реформы контрольно-кассовой техники.

На «второй волне» онлайн-кассы подключили предприниматели, которые не торгуют такой продукцией. И доля продаж этих товаров в общей массе могла уменьшиться. — цитируют «Известия» руководитель коммерческого департамента компании «Такском» Константин Головкин.

Это подтверждает и официальная статистика. Жители России отказываются от табачных изделий и постепенно снижают потребление спиртного. По данным Минсельхоза, в прошлом году объем продаж сигарет упал на 15,7% — до 231,8 миллиардов штук. Такая тенденция продолжается уже несколько лет.