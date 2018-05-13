/ Многочисленные природные пожары окружили Челябинск

Очевидцы сообщили о нескольких очагах возгорания.

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Накануне, 12 мая, очевидцы рассказали о природных пожарах под Челябинском. По их словам, есть несколько очагов возгорания в Сосновском районе. Горят трава и лес, ветром пламя пронесло до ближайших населенных пунктов. Один из крупных пожаров зафиксировали в деревне Полетаево-2.

Возле Западного объезда Челябинска горит лес. Еще несколько часов назад здесь была сухая трава и небольшой лес. Сейчас мы видим, что все выгорело. Под моими ногами пепел, сзади меня догорает береза. Заметно, что пожарные уже здесь поработали, в некоторых местах огонь потушен. Запах здесь невыносимый, сложно находиться. — рассказала сайту «Первый областной» ведущая программы «Время новостей. Итоги» Анастасия Плотникова.

Информацию о природном пожаре подтвердили и в областном экстренном ведомстве.

Накануне подразделения МЧС работали в Сосновском районе. Площадь поражения и причины возгорания сейчас уточняются. — рассказал сайту «Первый областной» Михаил Юрин.

Напомним, с 28 апреля на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано губернатором Челябинской области.