/ Из-за пожара в Челябинской области закрыли участок трассы

В регионе полыхает лес.



Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Масштабный лесной пожар заставил дорожников пойти на крайние меры. Сегодня, 14 мая, на автодороге Южноуральск — Магнитогорск ограничили движение из-за возгорания лесного массива. Движение закрыли на участке с 1 по 81 километр автодороги Южноуральск — Магнитогорск на территории Пластовского района и Южноуральского городского округа.

Ограничение снимут только после особого распоряжения. Пока движение от Южноуральска в сторону Магнтогорска, осуществляется через Троицкий район.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области просит водителей быть внимательными и с пониманием отнестись к введенному ограничению. — пояснили в ведомстве.

Местные жители и автомобилисты начали бить тревогу еще утром. По их словам дымовая завеса почти полностью заволокла проезжую часть.

Лесной пожар! Все горит! Едем через село Варламово, дорога ужасная! Будьте внимательны ! Берегите себя. — пишут южноуральцы.

В минувшую субботу, 12 мая, в дымовом плену оказались автомобилисты в Чебаркульском районе. Огонь распространялся рядом с автодорогой при подъезде к Чебаркулю.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области добавили, что, скорее всего, ограничение снимут только завтра, 15 мая, в 15 часов. При этом время может быть изменено из-за продолжения действия неблагоприятных погодных условий.