/ 500 литров воды потратили в Златоусте на «ожидаемый» пожар

Избежать серьезных жертв удалось благодаря пожарному извещателю.

В минувшие выходные в жилом доме Златоуста произошел пожар. Огонь появился в одной из квартир на 2 этаже. Уведомил жителей и сотрудников МЧС о ЧП пожарный извещатель. Оказалось, что хозяева квартиры не в первый раз становятся зачинщиками возгораний. Для безопасности специалисты управления социальной защиты населения округа установили прибор в указанной квартире.

На улице Карла Маркса в доме № 21 потребовалась помощь пожарных. Прибывшие на адрес огнеборцы из 45-й пожарно-спасательной части застали хозяев квартиры уже в подъезде. Огонь уничтожил кровать и повредил стены. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, им хватило 500 литров воды. Как удалось установить, причиной пожара стала непотушенная сигарета. — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области».

Отметим, что инцидент обошелся без жертв. Хозяева «нехорошей» квартиры вышли самостоятельно. Соседи также не пострадали.