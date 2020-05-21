Школьницы-кадеты спасли садовый участок от пожара

Девушки показали пример смелости.

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Сгорел один из садовых участок СНТ «Трубопрокатчик-3». Именно такие заголовки могли прочитать южноуральцы, если бы не две смелые девушки-кадеты Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб, которые спасли чужой сад от пожара.

Валерия Шамонина и Полина Новосельцева — курсантки класса предпрофессиональной подготовки правоохранительной направленности «АРПО-Дети» школы № 75. Находясь на даче, девушки заметили пламя и дым на соседнем участке, а хозяев дома не оказалось.

Действовать решено было незамедлительно — Валерия и ее мама быстро перелезли через высокий забор, а Полина передавала им лейку и ведра с водой. Разгоревшийся пожар был потушен силами всего трех отважных представительниц слабого пола, без которых последствия могли быть действительно печальными.

О героическом поступке девушек рассказал член Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин.

«Тот случай, когда правильное воспитание со стороны родителей, со стороны школы, со стороны окружения — и есть та цель, которую ставит перед собой проект „АРПО-Дети“! Отличный проект реализуют коллеги, молодцы! Гордимся!», — поделился Олег Дубровин.

Так как пожар был небольшим, девушки смогли его потушить самостоятельно. Напомним, в случае возгорания следует немедленно обратиться к спасателям по номерам 101 или 112.