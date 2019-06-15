/ Южноуральцы могут помочь восстановить «Музей природы» на Таганае

Представители нацпарка будут заново собирать коллекции.

Восстановить «Музей природы», сгоревший на Таганае, могут все жители Челябинской области. Помочь в этом призывает региональное правительство. Музею нужно все — чучела животных, обитающих на Южном Урале, старые фотографии родного края, предметы быта населяющих регион народностей, коллекции камней или растений, которые можно встретить в Челябинской области.

Потери огромны. И не в материальном смысле, хотя немало имущества уничтожено и пострадало. В огне сгорели все музейные коллекции: минералы, чучела, фотографии, дневники, книги… Всё это мы никогда не восстановим и не вернём. — сообщили в нацпарке «Таганай».

Напомним, что вечером 12 июня сгорел «Музей природы», работавший около 20 лет на территории национального парка «Таганай». Пожар начался снаружи, возле хозпостроек, поэтому сейчас основная версия случившегося — поджог. Причины и обстоятельства устанавливаются.