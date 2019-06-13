/ Челябинский метеорит сгорел в южноуральском нацпарке «Таганай»

Пламя не пощадило ни один экспонат.

Среди экспонатов, находившихся в «Музее природы» в нацпарке Таганай, присутствовал осколок метеорита, того самого, что в 2013 году упал в Челябинской области. Метеорит находился в музее несколько лет до 12 июня 2019 года, когда пожар уничтожил все здание «Музея природы».

Да, среди наших экспонатов действительно хранился метеорит. Он уничтожен пламенем. Сгорело все, что находилось в здании.

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Представители парка сейчас изучают камеры наблюдения, чтобы узнать, кто мог устроить поджог. Сейчас это основная версия произошедшего.

Напомним, поздним вечером 12 июня в нацпарке «Таганай» вспыхнуло пламя. Огнем оказался уничтожен музей, его экспонаты — это коллекция минералов, экспозиция местной флоры и фауны, а также хозяйственные постройки. Огнем повреждена часть транспортных средств.