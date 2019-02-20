/ 1500 семей в 2019 году бесплатно получат пожарную сигнализацию в дом

На эти цели из областного бюджета направлено два миллиона рублей.

На заседании правительства Челябинской области был утвержден порядок предоставления субсидий организациям на установку пожарных сигнализаций в домах малообеспеченных многодетных семей и семей из группы риска. По поручению главы региона Бориса Дубровского на эти цели из областного бюджета было направлено два миллиона рублей. Города и районы области окажут дополнительное финансирование.

Ранее по поручению Бориса Дубровского главы городов и районов уже начали оказывать помощь нуждающимся семьям по установке пожарных извещателей. В 2018 году на эти цели было направлено более 9905 тысяч рублей из областного бюджета. Сигнализация была установлена в 602 домах частного сектора 17 муниципальных образований. За несколько месяцев 2019 года сработка извещателей позволила спасти жизни 9 человек, в том числе и детей.

Практика установки пожарных сигнализаций показала свою эффективность: в домах, где они установлены, не было гибели людей, не было и травм — вовремя сработанная сигнализация спасает целые семьи. Поэтому эту работу надо продолжать. Мы и в этом году направляем средства из областного бюджета, также и муниципалитеты должны предусмотреть на эти цели деньги. — отметил Борис Дубровский.

В 2019 году пожарные извещатели будут установлены в 1500 семьях. Прежде всего это будут многодетные, стоящие на профилактическом учете в органах соцзащиты, семьи. Всего в Челябинске насчитывается 4150 малоимущих семей и семей, ведущих асоциальный образ жизни.