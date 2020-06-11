«От стресса отходит»: упавшую в реку Миасс собаку вытащили челябинцы

Теперь животному ищут любящих хозяев и дом.

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В Челябинске накануне две собаки упали в реку Миасс. Одну из них достали спасатели, а вторая от испуга поплыла к другому берегу. На набережной в центре города собрались десятки горожан, которые пытались помочь.

Организовали целую спасательную операцию: обвязали собаку веревкой и материей, а один из прохожих спустился вниз, к воде, и поднял ее наверх. Очевидцы запечатлели этот момент, но имя спасителя осталось не известным. Теперь животное хотят пристроить зоозащитники.

«Уже отмыта, от стресса отходит, успокоилась. Ищет передержку или дом и другую помощь в стерилизации, вакцинации», — написали зоозащитники в соцсети.

Собака оказалась женского пола, ей около шести месяцев.