«Челябинский Хатико». На «Юности» собака несколько месяцев ждёт хозяина

Неравнодушные жители города считают, что ее могли намеренно оставить и ищут для животного новых владельцев.

Послушать 00:00

В Челябинске на городском автовокзале «Юность» появился свой Хатико. Дворняга каждое утро приходит на перрон и смотрит на подъезжающие автобусы. Сотрудники предполагают, что когда животное оставил здесь старый хозяин.



О том, что беспризорная собака ходит по вокзалу стало известно в мае этого года. В социальных сетях появилась информация о собаке, которая каждый день встречает автобусы. Тогда же и появилось первое предположение о том, что животное мог оставить здесь прошлый хозяин.

«Умную, красивую Малышку оставили прямо на платформе автовокзала. Хозяин сел в автобус и уехал. Животное брать с собой не захотел. Имя собачки неизвестно. Возраст тоже. Собака живёт прямо на платформе. Вглядывается в каждого прохожего. Встречает прибывшие автобусы и провожает взглядом уезжавшие. Малышка боится мужчин. Видимо, прежний хозяин за что-то наказывал девчонку»,— написала на своей странице жительница Челябинска Светлана Ципровская.

Однако работники вокзала утверждают, что собака гуляет здесь с февраля. Именно тогда дворнягу, бегающую по перрону увидела продавец Ольга Лаврова. С тех пор женщина ухаживает за собакой, которой дала имя Матильда. У неё есть своё место и миска для воды и пищи и трехразовое питание.

«Сначала была диковатая. Ну, вроде, начали подкармливать. Выбрала себе хозяев. В моём лице и в лице моей подруги»,— рассказала Ольга Лаврова.

Ольга считает, Матильде на вид года 2. Она очень умная, преданная и спокойная собака. К тому же немного породистая, так как у неё есть признаки корги. Женщина считает, раньше Матильда была домашней. На ней есть ошейник, она знает, что такое поводок. Ольга предполагает — хозяин дворняги мог уехать с этого вокзала, оставив любимицу на произвол судьбы. Дворняга, в основном, сидит у её прилавка. За это время они стали настоящими друзьями: утром Матильда встречает женщину на остановке, аечером провожает до неё. Ночевать убегает под мост на набережной. Взять Матильду к себе Ольга Лаврова не может, так как у неё дома 9 кошек.

Информацию о потерявшейся собаке разместили в соцсетях. В надежде, что хозяин откликнется и заберёт питомца. Если нет, то будут искать нового владельца. И чем быстрее, тем лучше. Продавцы переживают, что животному здесь, на автовокзале, могут навредить хулиганы.