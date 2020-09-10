Прощай большой город: Три сестры из Челябинска уехали жить в деревню

На селе они развивают собственное хозяйство.

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Три сестры из Челябинска променяли городскую жизнь на деревенскую. Девушки уехали из города вести домашнее хозяйство на селе. Так они решили изменить свою жизнь. Теперь они каждый день встают в 5 утра и занимаются домашним хозяйством. Одна из женщин — Анна Курочкина — кормит домашний скот, пока её сестра Ирина отводит коров на пастбище.



«Пока они занимаются коровами, я хожу к поросятам которые там хрюкают, средний ребенок идет к козам, это ему уже доверили. Яиц нет еще, рано, куры начинают нестись ближе к 12:00. яйцо пойдем собирать в полдень»,— рассказала жительница деревни Шимаковка Анна Курочкина.

В хозяйстве у сестёр 3 коровы, 20 несушек, больше 150 кур, с десяток кроликов, 3 свиньи, козы и даже 2 лошади. В Шимаковку женщины переехали 3 года назад, и говорят, что жизнь в деревне их полностью устраивает. В качестве плюсов они выделяют свежий воздух, натуральные продукты и отсутствие шума машин.

«Пришло понимание, что нужно мясо свое как минимум, потому что все эти непонятные химические продукты вызывают и аллергии, и все. Посмотрим, насколько нас хватит, насколько мы справимся. Вообще, конечно, есть задумка по поводу фермерского хозяйства»,— отметила жительница деревни Шимаковка Анна Гончарова.

Помимо ведения фермерского хозяйства сёстры работают в городе. Анна — кинолог, а Ирина трудится в МФЦ. Содержание домашнего скота обходится им в 30 000 рублей в месяц. Отдельно считаются расходы на сено на зиму. За 50 тюков они отдали 75 000. Несмотря на финансовые заботы, хозяйство сестёр расширяется. Подрастают телята и молодые козы, они через полгода начнут давать молоко. Кроме того, женщины занимаются разведением кроликов.