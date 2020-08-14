Первое место на европейских соревнованиях занял пожарный из Трехгорного

Огнеборец занял первое место в весовой категории 100 кг.

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Открытый Чемпионат Европы по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, армлифтингу и стритлифтингу завершился в Долгопрудном (Московская область). Пожарный из Трехгорного (Челябинская область) Денис Киселев выступил в пауэрлифтинге среди любителей и занял первое место.

Сотрудник МЧС оказался лучшим в категории 100 кг, «собрав» в троеборье 630 кг. В становой тяге он показал результат в 250 кг и стал вторым. Спортсмен признался, что среди всего разнообразия видов ему по душе пришелся именно пауэрлифтинг.

«Спорт играет важную роль в жизни многих наших сотрудников. Каждый может выбрать то, что ему по душе», — поделился Денис Киселев.

Добавим, что в соревнованиях приняли участие 500 человек из 14 стран. Свою силу и выносливость продемонстрировали спортсмены из России, Афганистана, Азербайджана, Болгарии, Ирана, Казахстана, Республики Молдова, Таджикистана, Украины и Чехии.