Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Восточный город»

Угрозы распространения огня на другие объекты нет

В 20:42 пожарным удалось ликвидировать открытое горение на вещевом рынке «Восточный город». Угрозы распространения огня на другие здания и постройки нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Периметр пожара обследуют при помощи беспилотной авиационной системы. Также на месте работает мобильная лаборатория Роспотребнадзора — эксперты берут пробы воздуха.

Напомним, около шести часов вечера в центре Челябинска вспыхнул старейший вещевой рынок «Восточный город». Многим челябинцам он больше известен как Зеленый рынок. Несмотря на все веяния современности он так и остался большим базаром времен перестройки, где можно было купить дешевые вещи сомнительного производства.

Челябинская прокуратура проведет проверку по факту пожара на рынке «Восточный город».

Медики осмотрели двух пострадавших во время пожара на рынке «Восточный город».





