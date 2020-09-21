Пожарные окружили одну из школ в Сатке

Огнеборцы по автолестнице пробирались на крышу здания.

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Жители Сатки забили тревогу, когда увидели сразу несколько машин пожарной охраны возле школы № 40. Происходящее собрало вокруг много зевак, но никто не мог понять, что происходит. На территории не было признаков возгорания. Тем не менее, огнеборцы развернули автолестницу, по которой пробирались на крышу здания.

О том, что произошло на самом деле, «Первому областному» сообщили читатели с места событий.

«Все перепугались, обсуждали: хорошо, что дети уже учиться закончили. Пожарные развернули рукава, подключились к гидрантам. Оказалось, у них плановые учения проходят», — рассказала жительница Сатки.

К слову, сегодня, 21 сентября, плановая эвакуация прошла в одной из школ в Озёрске. Для детей организовали плановую тренировку и рассказали, как действовать в случае возгорания.

«Жизнь полна неожиданностей, и важно научить ребенка сохранять спокойствие в сложных ситуациях, находить из них выходы. Одной из главных задач школы является обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников. В образовательных организациях Озерского городского округа в течение сентября проходит месячник безопасности детей, в рамках которого идут тематические уроки, беседы, занятия по правилам безопасности в различных ситуациях», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Действия сотрудников школы в Озёрске контролировали сотрудники Специального управления ФПС № 1 МЧС России.