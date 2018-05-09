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10 этаж строящейся высотки загорелся в Копейске

Искры летели на соседние дома.
сегодня в 13:34
  |  Происшествия

В Копейске пожарные тушили строящийся дом, загоревшийся на улице Ленина. Инцидент произошел накануне, 8 мая, поздно вечером. Огонь заметили местные жители, он охватил часть 10 этажа. Очевидцы утверждают, что внутри бетонной коробки находились доски, и именно они могли загореться.

Изначально пожар был маленький. Очень быстро прибыли две пожарные машины, одну прислали из Челябинска. Наверх пожарные взобрались по лестницам, которые уже построены внутри дома. Пламя потушили не быстро, кроме того, был риск распространения пламени на соседние дома, потому что летели искры. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец Егор Гиринский.

Добавим, что рядом со строящимся зданием находятся двухэтажные дома.

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