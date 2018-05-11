/ Молодая челябинка умерла в пожаре, отмечая свой день рождения

Из-за огня эвакуировали жильцов многоэтажки.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Празднование дня рождения челябинки закончилось трагедией. Накануне вечером, 10 мая, очевидцы сообщили о возгорании на балконе седьмого этажа. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе трех детей. Для этого использовали спасательные комплекты.

Входная дверь горящей квартиры оказалась открыта, что облегчило работу пожарных. Внутри они обнаружили 33-летнюю женщину в бессознательном состоянии. Ее также эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи. Спасти пострадавшую не удалось. Она умерла от отравления продуктами горения.

Сотрудники отдела дознания и испытательной лаборатории установили, что очаг возгорания был на диване. От пожара серьезно пострадала однокомнатная квартира.

Позднее обнаружение позволило пламени распространиться по квартире, в том числе и на балкон. Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении. — пояснили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как сообщили соседи, погибшая вела «не вполне благополучный образ жизни». Свой день рождения она отмечала с 8 мая.