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/ Двух человек доставили в реанимацию после пожара в Челябинской области

Двух человек доставили в реанимацию после пожара в Челябинской области

Многоэтажка вспыхнула в Миассе.
сегодня в 17:11
  |  Происшествия

Сильное задымление в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома напугало жителей Миасса. Случайные прохожие, которые стали свидетелями происшествия, сообщили о пожаре. На место экстренно выехали огнеборцы. Известно, что инцидент произошел сегодня, 8 мая, около двух часов дня.

На место происшествия проследовали дежурные караулы 47-й пожарно-спасательной части, 1-й специальной пожарно-спасательной части и пожарная автолестница. — пояснила сайту «Первый областной» пресс-секретарь пятого отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области Елена Новикова.

На диване в горящей квартире пожарные обнаружили двух человек без сознания. Их оперативно передали сотрудникам скорой помощи. Пострадавших доставили в реанимацию. Огнеборцы также эвакуировали трех жильцов квартиры, расположенной на одном этаже с местом возгорания. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

На данный момент работы по тушению пожара завершены. На месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности. Причина возгорания будет установлена позже.

Как сообщают очевидцы, жильцы загоревшейся квартиры часто злоупотребляли алкогольными напитками, в момент происшествия могли находиться в состоянии опьянения. Но официально эта информация не подтверждена.

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