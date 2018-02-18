/ Школьник спас двух детей из горящей квартиры

Десятиклассника могут представить к награде.

В Ленинском районе Челябинска загорелась квартира в которой находилось двое детей. Причиной пожара стала игра со спичками. Мальчики 10 и 12 лет, испугавшись, выбежали на балкон и стали просить о помощи. Вытащить их из огня помог школьник Артемий Полунеев, который находился в соседней квартире. Разбив стекло он перетянул их на свой балкон.

Благодаря быстрому и правильному решению школьника, его личной ответственности и отваге, мальчишек удалось спасти, дети в результате пожара не пострадали. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Руководство Челябинского пожарно-спасательного гарнизона будет ходатайствовать перед руководством о представлении Артемия Полунеева к награде «За спасение погибавших».