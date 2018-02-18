/ Сотрудники Росгвардии спасли угаревшего мужчину

Молодой человек едва не сгорел в частном доме в Пласте.

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Росгвардейцам удалось спасти человека при пожаре в частном доме. Наряд прибыл, когда здание уже было объято пламенем. Осматривая с улицы полыхающее строение сотрудники Росгвардии заметили лежавшего на полу мужчину. Разбив окно им удалось вытащить на воздух надышавшегося дымом молодого человека 1997-го года рождения. К этому времени он уже плохо ориентировался в пространстве и не мог передвигаться самостоятельно.

Спасенный гражданин был передан прибывшей бригаде скорой помощи и оперативным службам. Дождавшись приезда пожарного расчета, наряд вневедомственной охраны убыл на маршрут патрулирования. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.