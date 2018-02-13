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Такси вспыхнуло на дороге под Челябинском

«Фольксваген Поло» въезжал в город со стороны Коркино.
сегодня в 14:51
  |  Происшествия

Автомобиль с логотипом популярной службы такси загорелся сегодня ночью, 13 февраля. Возгорание произошло после того, как машина въехала в разделительный бордюр. Водитель иномарки утверждает, что все произошло на повороте в поселок Смолино, где он уходил от столкновения с другим авто. Из-за этого возникла опасность взрыва.

В машине установлено газобаллонное оборудование. — добавили очевидцы.

По предварительной информации, водитель находился в автомобиле один, без пассажиров. Потушить пламя ему изначально помогали проезжавшие мимо автомобилисты. Однако это не помогло, и они обратились за помощью к пожарным.

На Троицком тракте, 70 а/1, произошел наезд на препятствие легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ОГУ «ППС ЧО» 4 человека и 1 единица техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД Росси по Челябинской области.

На ролике, снятом очевидцами, видно, что автомобиль горел сильным открытым пламенем, которое охватило всю переднюю часть иномарки. По предварительной информации, обошлось без жертв. Водитель успел отойти на безопасное расстояние, чтобы избежать ожогов и травм.

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