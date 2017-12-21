/ Ночной пожар уничтожил приют для животных в Златоусте

Объявлен сбор помощи для оставшихся без дома кошек и собак.

Накануне в Златоусте произошел крупный пожар, который лишил последнего дома десятки кошек и собак. Часть обитателей приюта не пережила ЧП. Скольким животным удалось выжить — пока не известно. За короткое время огонь разрушил деревянную постройку, в которой приютили животных. Также огонь повредил жилую часть дома, у него рухнула крыша.



20 декабря 2017 года в 03:20 произошло загорание жилого дома в городе Златоуст. Пожар ликвидирован в 03:49. На тушение пожара привлекалось от МЧС России 14 человек и 5 единиц техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.



Сейчас идет сбор помощи на восстановление временного жилья для бездомных животных. Неравнодушных людей просят оказать посильную помощь в восстановлении.

