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Ночной пожар уничтожил приют для животных в Златоусте

Объявлен сбор помощи для оставшихся без дома кошек и собак.
сегодня в 11:34
  |  Происшествия

Накануне в Златоусте произошел крупный пожар, который лишил последнего дома десятки кошек и собак. Часть обитателей приюта не пережила ЧП. Скольким животным удалось выжить — пока не известно. За короткое время огонь разрушил деревянную постройку, в которой приютили животных. Также огонь повредил жилую часть дома, у него рухнула крыша.

20 декабря 2017 года в 03:20 произошло загорание жилого дома в городе Златоуст. Пожар ликвидирован в 03:49. На тушение пожара привлекалось от МЧС России 14 человек и 5 единиц техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас идет сбор помощи на восстановление временного жилья для бездомных животных. Неравнодушных людей просят оказать посильную помощь в восстановлении.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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