/ Евгений Тефтелев рассказал о судьбе животных из «ГорЭкоЦентра»

Градоначальник заверил, что собаки будут жить.

Сегодня, 27 декабря, глава Челябинска прокомментировал ситуацию с собачьим приемником в «ГорЭкоЦентре». Животные останутся живы, прибегать к радикальным мерам в отношении к ним не собираются. Именно это Евгений Тефтелев назвал своей целью.



Что вы хотите услышать? Что собачки останутся живы? Я других целей не ставлю. Начальник управления экологии Крехтунов говорил, что вопросов по «ГорЭкоЦентру» нет, значит, все вопросы решены, собачки будут живы. — заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.



Напомним, ранее зоозащитники сообщили, что 200 обитателей «ГорЭкоЦентра» в канун Нового года могут оказаться выброшенными на улицу. По их данным, контракт с муниципальным предприятием заканчивается к 25 декабря, после этого возможности содержать животных не будет. Контроль за ситуацией взяли прокурор Челябинской области и глава Челябинска. Произошло это при содействии депутата Госдумы Владимира Бурматова. Он держит ситуацию на контроле. Сейчас судьба десятков животных остается неизвестной.



«ГорЭкоЦентр» не в первый раз оказывается проблемным. Ранее муниципальное предприятие обвинили в бездействии из-за лежащего на улице в Курчатовском районе трупа собаки. Мертвое животное отказались утилизировать несколько ведомств, в том числе «ГорЭкоЦентр», ссылаясь на отсутствие такого пункта в договоре. Глава Челябинска Евгений Тефтелев пообещал заставить МУП выполнять не возложенные на него обязательства.

До этого общественники озаботились утилизацией животных в приемнике. 16 мая в социальных сетях появилась шокирующая информация от зоозащитников. Они разместили видеозапись, на которой узнается территория «ГорЭкоЦентра». В холодильной камере центра лежат около 60 мертвых кошек и собак. Учреждение обвинили в негуманном обращении с животными. Однако «ГорЭкоЦентр» отверг претензии, объяснив, что уже два месяца не утилизировал трупы животных с территории предприятия, потому что не был заключен контракт с подрядчиком.

