/ Две маленькие лосихи стали новоселами национального парка «Зюраткуль»

Питомицы проехали 2 тысячи километров до нового дома.

Национальный парк «Зюраткуль» в конце года ожидал пополнение. Еще в июне специалисты обратили внимание на двух лосят-девочек из Печеро-Илычского заповедника. Все это время лосихи, которых назвали Дуня и Соня, подрастали, а на прошлой неделе наконец выдвинулись в долгий путь на Южный Урал.

У лосят было нелегкое путешествие, им пришлось ехать несколько дней и преодолеть 2000 километров. Дорогу перенесли хорошо и уже осваиваются на новом месте. Напомним, что сейчас в Доме Лося «Сохатка» уже живут два лося Яшка и Афоня, их возраст 7 месяцев. Поэтому новоселам будет легче и веселее прижиться на новом месте. — рассказали сайту «Первый областной» в национальном парке «Зюраткуль».

Южноуральцев и гостей региона уже приглашают на знакомство с новыми обитателями. Четырех лосят можно будет даже покормить. Больше других лакомств они предпочитают морковь, капусту и яблоки.