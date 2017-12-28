/ Областной суд готовится рассмотреть дело отца сгоревшего 4-летнего ребенка на Южном Урале

Ранее мужчина признался в умышленном поджоге.

Челябинский областной суд готовится к рассмотрению уголовного дела о пожаре, на котором погиб 4-летний ребенок. Его отец — гражданин Узбекистана, пошел на отчаянные меры после ссоры с сожительницей. Сейчас мужчина находится под стражей в ожидании суда.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух лиц». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Напомним, 19-е марта в поселке Горный Аргаяшского района оказалось омрачено смертью 4-летнего малыша на пожаре. Оставленный родителями в деревянном доме мальчик угорел, в то время как мужчине и женщине удалось спастись из деревянного здания. Лишь после ликвидации возгорания сотрудникам МЧС удалось обнаружить его обугленное тело.



Установлению обстоятельств пожара препятствовали лингвистические трудности: мужчина очень плохо говорит по-русски, а женщина вовсе им не владеет.

Позже причины пожара удалось установить правоохранителям. Оказалось, что мужчина нарочно облил себя и все вокруг бензином во время ссоры. Подозреваемый и его жена были доставлены в лечебное учреждение, где мужчина признался в совершении преступления.

