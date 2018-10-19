/ Смерть 4-летнего мальчика на пожаре стала причиной для уголовного дела

Ребенок погиб, надышавшись угарным газом.

Возбудить уголовное дело решили следователи, проверявшие смерть 4-летнего мальчика в Еткульском районе. Они сообщили, что ребенок не сгорел, как сообщалось первоначально, а задохнулся продуктами горения. Диван, на котором он спал, начал тлеть от жара неисправной перекаленной печи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются.

Напомним, трагедия произошла 18 октября в Еткульском районе. Мама оставила 4-летнего ребенка, страдающего хроническим заболеванием, одного. Женщина отлучилась на несколько минут, в это время диван, где спал ребенок, начал тлеть. Малыш не смог слезть с дивана и задохнулся.