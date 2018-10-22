/ Частный дом сгорел при пожаре в Копейске

Здание выгорело практически полностью.

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Инцидент случился сегодня ночью, 22 октября, в поселке Горняк. На пульт дежурного поступил вызов о пожаре в частном доме на улице Лермонтова.

Горящую постройку сняли на видео очевидцы. На кадрах с места пожара видно огромное пламя и дым, которые охватили постройку.

Пожар был потушен спустя полтора часа. По предварительным данным, причиной возгорания жилого дома стала неправильно установленная печь. Из-за недостаточного расстояния между стеной дымохода и стеной дома, последняя постепенно нагревалась, пока не нагрелась до максимальной температуры.

Отметим, частный дом выгорел почти полностью. Было повреждено 100 квадратных метров кровли и 40 квадратных метров перекрытий. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Сейчас подсчитывается причиненный ущерб.