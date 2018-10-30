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/ Ссора соседей могла стать причиной пожара в Сатке

Ссора соседей могла стать причиной пожара в Сатке

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
сегодня в 14:00
  |  Происшествия

Подозрительное возгорание произошло в Сатке. Пожарные привлекались для ликвидации огня в частном доме. Сообщение о ЧП, которое произошло в понедельник днем, 29 октября, поступило на пульт 49-й ПСЧ.

Сотрудники отделения 49-й ПСЧ выезжали тушить дровник, сарай. Пламя перекинулось на кровлю бани и уже угрожало жилому дому, но огнеборцы отстояли его. Воду подвозили от ближайшего гидранта — истратили почти 12 кубометров. — прокомментировали ситуацию в 1 ОФПС по Челябинской области.

Теперь обстоятельства дела выясняют сотрудники полиции города Сатки. По версии следствия, соседи подожгли близлежащий участок, поскольку ранее между домовладельцами возникла ссора, для решения которой также привлекались полицейские.

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