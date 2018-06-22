/ Крупный пожар на металлургическом комбинате

Короткое замыкание привело к ЧП.

Накануне, 21 июня, в одном из цехов металлургического комбината в Магнитогорске произошел пожар. Огонь заметили рабочие в дневную смену. Для локализации были привлечены 21 человеки 5 единиц техники. Им удалось справиться с возгоранием меньше чем за час. Специалисты уже назвали причины ЧП.

В результате короткого замыкания в электрощитовой в помещении насосной станции листопрокатного цеха произошел пожар. Пожару был присвоен повышенный класс опасности «1 БИС», площадь пожара составила 20 квадратных метров. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Отметим, что произошедшее не повлияло на производственный процесс. Известно, что никто из сотрудников металлургического предприятия не пострадал.